La pandemia chiude alcuni sportelli

Resteranno temporaneamente chiusi alcuni sportelli multifunzionali della città di Bellinzona. Lo fa sapere il Dicastero amministrazione generale. Considerato il protrarsi della situazione sanitaria, si legge in una nota stampa, il Municipio ha deciso di mantenere chiusi almeno fino all’11 febbraio gli sportelli di Gnosca, Gudo, Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio, Sementina.

Il Municipio ricorda che è possibile far capo a uno degli sportelli aperti recandovisi di persona o chiamando per fissare un appuntamento. Inoltre, gli sportelli LAPS/Agenzie AVS di Bellinzona e Sementina sono aperti solo su appuntamento. È possibile rivolgersi ai servizi della Città ricorrendo al modulo di contatto, telefonicamente oppure per segnalazioni puntuali attraverso l’app della Città. Le varie modalità sono elencate su www.bellinzona.ch/contattaci.