Avrebbe già dovuto lasciare la scorsa primavera se non fosse arrivata la COVID-19. E con essa l’annullamento delle elezioni comunali. Così il sindaco di Quinto Valerio Jelmini è rimasto volentieri in carica per altri dodici mesi, con ogni probabilità i più difficili in 21 anni di Municipio (di cui 13 in qualità di primus inter pares). Il prossimo 18 aprile terminerà il suo impegno per la cosa pubblica dell’ente locale altoleventinese. Sull’edizione appena recapitata a tutti i fuochi de «Il Corriere di Quinto» traccia un bilancio dei due decenni spesi al servizio della collettività. Vediamo dunque quali sono state le soddisfazioni di questa esperienza di vita.