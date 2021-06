Il lockdown ha pesato anche sul Cinema Leventina di Airolo. Alla riapertura l’attività ha subito delle riduzioni, sia nei giorni di proiezione sia nelle presenze consentite, e, per il momento, si è deciso di sospendere parzialmente i film per ragazzi, per anziani e quelli della domenica. Nella recente assemblea la presidente Alis Rizzato ha ringraziato gli spettatori e gli sponsor delle varie attività. Si è potuto contare sull’appoggio dei Comuni di Airolo, Quinto, Faido e Dalpe, di una fondazione privata, della Pro Bedretto, della Tipografia Dazzi, di Leventina Turismo e sul prezioso sostegno di ditte e privati. Importante, inoltre, il contributo Covid 2020 ricevuto dal DECS che ha permesso di chiudere l’esercizio in attivo.