L’emergenza sanitaria fronteggiata negli ultimi mesi ha ritardato la messa in funzione dei quattro nuovi centri extra-scolastici della Città di Bellinzona, la cui realizzazione è stata approvata durante la seduta di Legislativo del 17 febbraio scorso. I centri - la cui apertura doveva avvenire in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 - saranno infatti operativi unicamente dal 1. gennaio 2021. Lo comunica oggi il Comune. I quattro nuovi centri, ubicati a Claro (nella casa patriziale), a Gnosca (nella sede della scuola elementare), a Bellinzona nord (stabile in viale Giuseppe Motta 2) e a Bellinzona Semine (alle elementari) «sono un ulteriore tassello nell’offerta di servizi a favore delle famiglie, sempre più confrontate con esigenze di accudimento extrascolastico dei propri figli». Nell’ambito delle soluzioni lavoro-famiglia «fortemente volute dal Municipio anche per il prossimo anno scolastico è garantito un servizio mensa capillare su tutto il territorio cittadino». A tal proposito alla pagina www.bellinzona.ch/mense sono pubblicati il formulario d’iscrizione alla mensa per l’anno 2020/2021 e le relative disposizioni.