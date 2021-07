«La passione del pubblico è la chiave del successo»

Se il Rabadan è la manifestazione per antonomasia dell’inverno bellinzonese, ebbene il Galà dei castelli è innegabilmente l’evento clou dell’estate. Figurarsi quest’anno, con l’edizione numero 11 che andrà ad inserirsi fra i Giochi olimpici di Tokyo in programma sino all’8 agosto e i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco di Baviera in agenda entrambi nel 2022. Il meglio dell’atletica svizzera ed internazionale farà tappa in Città martedì 14 settembre, dalle 19. Una data da segnare in rosso sul calendario in quanto la rinnovata pedana dello stadio Comunale verrà calcata, in particolare, da quattro sportivi che alle nostre latitudini sanno infiammare il pubblico come pochi altri.

Da una parte ci sono i ticinesi Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani, ormai due solide realtà; dall’altra le velociste...