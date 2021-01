La Bellinzona aggregata ha realizzato il documento che getta le basi per la pianificazione territoriale da qui al 2040, il Programma d’azione comunale (PAC) di cui abbiamo riferito a più riprese di recente. Ma anche le altre realtà che compongono il distretto bellinzonese non sono rimaste con le mani in mano sul tema, anche perché l’autorità cantonale chiede espressamente ai Comuni di aggiornare le proprie politiche e gli strumenti di governo del territorio. Lumino, Arbedo-Castione, Cadenazzo e Sant’Antonino, i quattro Comuni del distretto che rimangono autonomi, ci stanno lavorando o ci lavoreranno, ognuno a modo suo. Ecco come.

Lumino è avantiPartiamo da nord. Dopo aver posto le basi con un messaggio approvato nel 2017, Lumino è a buon punto nella realizzazione del suo masterplan tramite un...