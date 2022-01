Il nome omaggia la valle in cui l’idea è nata. Ma «TV Riviera 24» guarda a tutto il Ticino, e sta dando voce ad alcuni pezzi da 90 della politica e della società cantonale. In diretta streaming e poi in «differita» sui vari canali, da Facebook a Youtube, sono numerose le interviste proposte da questa avventura multimediale dal titolo un po’ altisonante, che con quel «24» fa il verso alle grandi catene giornalistiche internazionali. Lo scorso mese di dicembre ha raggiunto il suo primo anno di vita: il momento giusto per un bilancio. Il compianto sindaco di Lugano Marco Borradori, il presidente dell’HCAP Filippo Lombardi, l’economista Amalia Mirante, il sindacalista Matteo Pronzini, il presidente della Società protezione animali di Bellinzona Emanuele Besomi... Sono solo alcune delle personalità ospitate «Nel salotto di Peter e Rem». Si tratta dei due promotori di questa iniziativa, Peter Walder (noto per essere stato portiere del FC Lugano e oggi pensionato residente a Claro) e Remzi Durmishi, di Cresciano, con una formazione in filosofia, elettromeccanica e informatica. Sono loro ad intervistare vari personaggi di casa nostra. «È un concetto che mi girava per la testa già da qualche anno e che ho infine potuto sviluppare grazie al tempo inaspettatamente concesso dal primo lockdown» spiega Remzi Durmishi.

Tra pubblico e privato

Proprio nel 2020 ha quindi sottoposto l’idea all’amico Peter Walder, e a fine anno si è partiti con le interviste. Primo ospite lo psichiatra Orlando Del Don, che ha un po’ fatto da cavia di questo format. Ovvero lunghe interviste a 360 gradi, con modalità informale, una sorta di chiacchierata tra figura pubblica e vita privata, in uno studio (a Cresciano) inevitabilmente casereccio, arredo e stile genuini che a tratti ricordano alcune emittenti italiane di provincia. Non si tratta di professionisti e infatti per i due conduttori questo è un hobby, che però tra preparazione, interviste e montaggio richiede un bel po’ di tempo, oltre al coinvolgimento di tecnici. «Molte ore di lavoro, tanta passione e volontà» racconta Remzi Durmishi. «Sommando i vari canali facciamo una media di 2.000 visualizzazioni che per noi sono molte». L’idea iniziale consisteva nel proporre una chiacchierata il più informale possibile con personaggi pubblici importanti del Ticino. «Col nome abbiamo omaggiato il territorio in cui questa idea è stata concepita, ovvero il nuovo Comune di Riviera, dando luce a questa realtà». Un obiettivo raggiunto, se si pensa che a Cresciano sono giunti, come detto, anche alcuni tenori della politica cantonale.

«Piena libertà d’espressione»

Quale, sinora, l’intervista migliore? Durmishi non vuole sceglierne una in particolare. Ma ricorda con emozione quella con Marco Borradori, intervistato un anno fa, e non solo perché poi il sindaco di Lugano è purtroppo venuto a mancare. «Fu una chiacchierata veramente a 360 gradi e che in quasi 50 minuti andò in profondità come forse mai nessuno aveva mai fatto con lui». Quello che ne rimane costituisce forse oggi un unicum, un documento, un ricordo. Più in generale, la sorpresa dei due padri di «TV Riviera 24» è arrivata nel constatare di avere a che fare con persone molto alla mano, dalla grande umiltà nonostante le importanti cariche ricoperte: «È notevole la disponibilità incontrata». Perché si prestano?, chiediamo. In fondo si tratta di un «canale» con una visibilità per il momento ancora relativamente marginale... «Credo che i nostri ospiti colgano il vantaggio di potersi esprimere liberamente, anche al di là del politicamente corretto come fatto ad esempio di recente da Alfonso Tuor», spiega Durmishi ricordando che l’economista ha parlato in maniera poco convenzionale dei temi legati alla pandemia. «Siamo autofinanziati e possiamo permetterci una certa libertà», aggiunge pur sottolineando che poi ogni intervistato deve assumersi la responsabilità di quanto afferma.

Tra dirette e "differite": ecco come collegarsi

Le dirette e i contenuti di «TV Riviera 24» possono essere visionati sui vari canali: Youtube, Facebook, Instagram e sul sito. Oltre alle «Interviste nel salotto di Peter e Rem», in diretta il mercoledì alle 21, vi sono altri due format. Il lunedì alle 21 viene data visibilità ai giovani e alle discipline di nicchia: è lo spazio intitolato «La promessa sportiva con Sylvan Rusca» (la seconda stagione è in partenza). Infine il giovedì, due volte al mese, il canale con sede a Cresciano si dedica alla lettura in collaborazione con Flamingo Edizioni.

Una «promo» dell’iniziativa

Nello studio di Cresciano durante l’intervista al compianto sindaco di Lugano Marco Borradori, un anno fa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata