L’ora della verità è alle porte. Domenica 26 settembre i cittadini di San Vittore, Roveredo e Grono saranno chiamati ad approvare la pista ciclabile più lunga dei Grigioni. Un percorso di 6,6 chilometri in bassa Mesolcina, la cui inaugurazione è prevista fra un anno, che si allaccerà inoltre al tracciato che verrà realizzato fra la stazione FFS di Castione e Lumino. Due Cantoni, insomma, uniti dalla mobilità lenta e da un’ulteriore offerta turistica.

Importante sussidio

Complessivamente si tratta di dar luce verde al credito di 4,6 milioni di franchi circa suddiviso in base alla lunghezza di ogni tratto: 2,09 milioni la quota parte di San Vittore, 1,51 quella di Grono e 962.000 franchi per Rorè. Il preavviso favorevole dell’assemblea nel primo caso e dei Legislativi per gli altri enti locali...