Non siamo ai livelli di don Camillo e Peppone, tuttavia la prevista posa di un ripetitore della Swisscom in un vano del campanile della chiesa dei santi Antonio e Abbondio fa discutere eccome a Sant’Antonio. L’ultima pagina, al momento, di questa vicenda che va avanti da anni l’ha scritta il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) che prima di Natale ha accolto il ricorso di alcuni vicini annullando la licenza edilizia «ritenendo l’impianto in contrasto con il carattere monumentale e con il vincolo di conservazione» dell’edificio religioso della valle Morobbia, bene culturale protetto.

A renderlo noto è il Municipio di Bellinzona che negli scorsi giorni ha risposto all’interrogazione del consigliere comunale PLR Fabio Briccola. Contro la sentenza del TRAM la Swisscom si è appellata al Tribunale federale: «Per cui, vista la procedura ancora pendente, il Municipio non ha margine per intervenire oltre quanto già fatto, e meglio aver concesso la licenza (ora annullata) e aver già caldeggiato l’implementazione però osteggiata dai ricorrenti».

Al di là del caso di Sant’Antonio, Fabio Briccola chiedeva in generale al Municipio l’eventualità di prendere in considerazione la possibilità di disciplinare la posa di impianti di telefonia mobile privilegiando la collocazione in aree meno sensibili per la popolazione. Il consesso guidato dal sindaco Mario Branda sottolinea che una variante di Piano regolatore, sulla falsariga di quella introdotta dalla Città prima dell’aggregazione, è già stata decisa dal Municipio ed è «attualmente al vaglio per esame preliminare dei servizi cantonali. Una volta ottenuto il preavviso verrà svolta la procedura d’informazione a partecipazione ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale e licenziato il messaggio».