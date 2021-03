La pandemia e la conseguente impossibilità di socializzare «fisicamente» ha portato anche la politica a reinventarsi, come avvenuto per molti altri settori. Ne è un esempio la sezione bellinzonese del Partito popolare democratico (PPD), che ha costruito un quartier generale elettorale che da poche ore funge da base per l’avvicinamento al rinnovo di Municipio e Consiglio comunale, domenica 18 aprile. In sostanza la sezione per tutta la campagna sarà attiva, rispettando le attuali normative anti-contagio, negli spazi di via Orico 11, in centro città. Qui è stata allestita «La grande piazza del PPD». I candidati azzurri potranno incontrarsi in gruppi ovviamente ristretti ma soprattutto avranno l’opportunità di utilizzare le apparecchiature multimediali a disposizione, realizzando così per esempio dei video da poi pubblicare. In quello stesso mini-studio televisivo si terranno soprattutto quattro incontri previsti dall’11 marzo e per 4 giovedì sempre alle 19.30, che si potranno seguire in streaming sul canale YouTube della sezione, rintracciabile facilmente attraverso il sito www.ppd-bellinzona.ch (che per altro è stato rimesso a nuovo ospitando anche tutti i pretendenti ad un seggio). Ai dialoghi su vari temi politico-elettorali prenderanno parte i candidati al Municipio, a turno, moderati da un esperto dell’argomento trattato. Ognuno dei quattro appuntamenti sarà introdotto tramite dei video in cui a prendere la parola saranno principalmente dei cittadini intercettati dalla sezione nell’ambito di questa innovativa campagna. Per cominciare, però, una presentazione secondo le stesse modalità digitali è prevista già oggi, giovedì 4 marzo, alle 20.