La polizia cantonale ha eseguito un controllo mirato in una struttura alberghiera del Bellinzonese, lo scorso 5 febbraio, cogliendo sul fatto un 22.enne svizzero che gettava dalla finestra della camera un sacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina. Nei giorni successivi, gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità di un 21.enne italiano. Entrambi, residenti nel Bellinzonese, sono stati posti in detenzione preventiva e sono sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di diverse migliaia di franchi in contanti.