Via libera della popolazione di Grono, oggi, al credito di 1,55 milioni di franchi per la sistemazione idraulica del fiume Calancasca. Dopo il preavviso favorevole del Legislativo, dunque, è arrivata anche la luce verde dei cittadini con 288 voti favorevoli contro 63. L’intervento si è reso necessario in quanto in caso di piena centenaria gli argini attuali non sono sufficienti. Sì anche alla delega della gestione dell’Ufficio del registro fondiario ed è pure è stata completata la nuova composizione del Legislativo; il nuovo Municipio, come noto, è stato eletto tacitamente.