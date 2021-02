A Bodio la Posta va in farmacia. Dopo la fine della collaborazione con il Giardino delle idee, da lunedì 15 marzo le operazioni potranno essere effettuate alla Farmacia Moderna in via Bellinzona 16, con la stessa offerta odierna. Le prestazioni postali saranno ancora disponibili presso la sede attuale fino a giovedì 11 marzo, mentre a causa del trasloco il 12 e 13 marzo il servizio sarà inattivo. Dal lunedì 15, poi, come detto si passerà alla nuova sede. Questi gli orari della farmacia: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30; il sabato dalle 8 alle 12. La buca delle lettere presso il Giardino delle idee sarà spostata in piazza del Municipio sempre a partire dal 15 marzo.