La Posta, come aveva anticipato il CdT lo scorso 3 giugno, sostituirà le filiali di Claro e Camorino attraverso soluzioni in partenariato. Grazie alla collaborazione con i servizi della Città di Bellinzona, che ospiterà l’attività postale presso i rispettivi sportelli multifunzionali di quartiere, la clientela potrà continuare a contare su una presenza fisica del Gigante giallo e avrà a disposizione praticamente tutte le principali prestazioni postali. Fino all’introduzione della nuova offerta, le attuali filiali rimarranno operative.

Le sedi di Claro e Camorino, annota l’ex regia, «rilevano da anni cali significativi delle operazioni effettuate agli sportelli, in particolare riguardo versamenti e impostazione di pacchi e lettere». La Posta ha pertanto sottoposto alle autorità comunali soluzioni atte a garantire sul lungo periodo servizi postali di qualità e ha infine deciso di optare per l’introduzione di due filiali in partenariato in sostituzione degli odierni sportelli. Queste saranno ubicate presso gli sportelli multifunzionali di quartiere della Città di Bellinzona che, pur preferendo il mantenimento del servizio postale nella forma attuale, aveva manifestato disponibilità ad una collaborazione con l’azienda, volta a garantire una presenza fisica della Posta.