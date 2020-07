Visita leventinese per la presidente della Confederazione venerdì scorso, 10 giugno. Simonetta Sommaruga è stata ricevuta dal Villaggio della Musica e Casa Gustav Mahler, a Sobrio, dove alcuni giovani musicisti le hanno offerto un recital privato con musiche di Mozart, Stravinsky e Tchaikovsky. La presidente ha elogiato le tante iniziative a favore di giovani musicisti svoltesi in questi anni nel paese leventinese. Tra gli ospiti, anche l’architetto Mario Botta che ha presentato il nuovo progetto riguardante la costruzione di una sala concerti. Intanto domenica scorsa nello stesso ambito si è esibita la giovane violinista Francesca Bonaita che, con pagine di Bach, Enescu e Paganini, ha entusiasmato pubblico nella chiesa di San Lorenzo. Il prossimo weekend, sempre nell’edificio sacro, altri due attesi appuntamenti al SobrioFestival: sabato 18 luglio alle 18 toccherà a Mattia Zappa, violoncello, con musiche di Johann Sebastian Bach; domenica 19 luglio alle 11 sarà la volta di Jonas Morkūnas e Julija Vrabec, duo di clarinetti, con musiche di Mozart e Poulenc. Prenotazioni dei posti allo 079/481.41.61 o scrivendo a posta@arsdei.org. Entrata a offerta libera a favore del Villaggio della musica.

Un’idea originale

Ideato dal pianista Mauro Harsch e coordinato dall’associazione Ars Dei, il Villaggio della musica a Sobrio comprende una cinquantina di case situate nel nucleo del paese, ciascuna delle quali porta il nome di un compositore. Tra gli scopi dell’iniziativa vi è quello di sviluppare un centro d’incontro internazionale per la realizzazione di progetti innovativi e di ricerca. Cuore del Villaggio è la Casa Gustav Mahler, che da maggio a ottobre – sotto la denominazione Musica in Casa Mahler – ospita corsi, settimane di studio, masterclass, concorsi e concerti. La Casa Francis Poulenc funge invece da punto d’appoggio per l’alloggio di studenti, docenti e musicisti ospiti. I proprietari delle altre abitazioni, in modi diversi, collaborano alla promozione e alla realizzazione delle varie attività. Nel corso del mese di luglio, nella chiesa di San Lorenzo e nella sala di Casa Mahler, ha luogo il SobrioFestival, manifestazione dedicata al grande repertorio pianistico e da camera che, accanto ad artisti affermati, ospita giovani di talento.