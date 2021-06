Il primo passo nella giusta direzione. Che è quella che porterà, entro il 2024-2025, alla valorizzazione dei manieri cittadini con un investimento che si aggira attorno ai 14 milioni di franchi. Ops, scusate: della Fortezza di Bellinzona, come viene oggi chiamata. E non è stata nemmeno casuale la scelta di sabato per l’inaugurazione del percorso espositivo dedicato all’archeologia al castello di Montebello. Il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, sono andate in scena le «Giornate del patrimonio mondiale» che hanno avuto la Turrita quale epicentro per quanto riguarda i beni UNESCO a livello svizzero.

Un onore ma anche un onere

Un onore per la capitale ticinese potersi fregiare, da poco più di due decenni, di questo celebre riconoscimento. Ma anche un onere. «Il marchio UNESCO...