La prima luce del Ticino si spense 90 anni fa

«Qui per volontà dei cittadini di Faido l’acqua della Piumogna divenne energia per la prima centrale elettrica del Ticino che l’8 dicembre del 1889 accese 278 lampadine, prodigio per la gente di allora, ammirazione per quella di oggi». La targa in granito è lì a ricordarci, in eterno, la lungimiranza di un gruppo di cittadini del Comune della media Leventina che accese la luce - in tutti i sensi - del progresso.

È posata all’interno di quel che rimane (reso decoroso dopo un attento restauro) dell’impianto soprannominato non a caso della «Lüs eletrica». Ne parliamo oggi perché ricorre un anniversario che merita di essere sottolineato con un articolo. Il 23 ottobre 1931, a mezzogiorno in punto, la centralina venne messa fuori servizio. Sono passati quindi nove decenni da quella che può essere...