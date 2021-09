Ridurre la velocità, dalle 22 alle 6, a 30 chilometri orari sulle strade della Città per «verificare l’effettiva diminuzione del rumore e dell’inquinamento fonico». A chiederlo al Municipio, attraverso una mozione, sono i consiglieri comunali dei Verdi Ronald «Ronnie» David, Giulia Petralli e Marco Noi. Prendono spunto dal progetto lanciato da Losanna che in ben 122 strade ha deciso di ridurre nella fascia oraria notturna il limite di velocità. Un’iniziativa simile verrà presto adottata anche da Winterthur, nel Canton Zurigo. Perché pure non a Bellinzona?, hanno quindi pensato i consiglieri comunali ecologisti. All’Esecutivo domandano come valuta l’idea di un progetto pilota in collaborazione con i preposti uffici cantonali e «quanti cittadini bellinzonesi sono sottoposti a rumore notturno che supera le ordinanze federali (a Losanna sono oltre 33.000; n.d.r.)? Quando è stata fatta l’ultima analisi in questo senso da parte della Città e quali strategie a lungo termine sono previste?».