Via libera dell’Esecutivo di Arbedo-Castione al progetto stradale comunale riguardante la realizzazione di una fermata di AutoPostale in zona cave a Castione, in fondo all’abitato, in direzione di Claro. La Divisione delle costruzioni ha dato il suo preavviso favorevole e durante il periodo di pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. Entro la fine di ottobre vi è la possibilità di interporre ricorso al Consiglio di Stato. La novità, voluta essenzialmente per favorire la mobilità aziendale e dei collaboratori impiegati nelle future Officine FFS, aveva suscitato qualche malumore fra gli abitanti che ritengono pericoloso quel tratto di strada. Nel frattempo è stato anche pubblicato il concorso per le opere di pavimentazione.