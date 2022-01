La quiete dopo la tempesta. La burrascosa seduta di Legislativo del 20 dicembre non poteva lasciare indifferente la politica bellinzonese. Quel fuggi fuggi dall’aula di una ventina di consiglieri comunali (che avevano invano chiesto di annullare il plenum per motivi sanitari) è stata una scena che nessuno vuole più rivedere. Ecco perché, negli scorsi giorni, i capigruppo si sono incontrati con il Municipio per una specie di debriefing. Per capire cosa non ha funzionato e, soprattutto, per valutare eventuali accorgimenti da adottare fin da subito. E cioè a partire dalla prossima seduta, in agenda a metà febbraio. È stato un faccia a faccia proficuo. Ci si è guardati negli occhi per un paio d’ore, consapevoli che dalla capitale del Ticino non possono continuamente giungere gli echi di situazioni ben al di sopra le righe.

Le prime avvisaglie

Già sul finire della scorsa legislatura, infatti, vi erano stati i primi segnali che qualcosa non funzionava alla perfezione. Ma, allora, tutto era stato catalogato come le classiche scaramucce nel mezzo della campagna elettorale per ottenere quel minimo di visibilità sui quotidiani o in televisione. Archiviato l’appuntamento con le urne (con un Municipio rimasto uguale come schieramenti ed un Consiglio comunale con molti volti nuovi e l’avanzata dei poli, destra e sinistra alternativa) la situazione ha preso però un’altra piega. Con i capigruppo PLR, Unità di sinistra, PPD e Lega-UDC che a fine settembre hanno addirittura presentato una mozione per chiedere il rispetto del Regolamento comunale per quanto riguarda la risposta e le repliche alle interpellanze («nell’esclusivo interesse dell’operatività dei lavori del Legislativo», la motivazione). E questo dopo che soprattutto dai banchi dell’alleanza Verdi-FA-MPS-POP vi erano stati degli sforamenti di tempo giudicati eccessivi dal resto del plenum. Senza dimenticare battute, espressioni dialettali e scambi poco edulcorati sentiti a più riprese. Insomma, non un bello spettacolo, diciamolo.

L’ultima goccia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, abbiamo visto, è stato il caso scoppiato prima di Natale. PPD e Verdi-FA-MPS-POP compatti e quasi tutti gli esponenti di Lega-UDC avevano lasciato l’aula per polemica, dopo che il Legislativo aveva respinto il postulato urgente presentato dall’ex sindaco Brenno Martignoni Polti, il quale chiedeva di annullare la seduta a seguito della recrudescenza dei contagi da coronavirus. La Sezione degli enti locali ha confermato che la riunione poteva svolgersi in quanto il piano di protezione presentato dalla Città era in regola. Stando a quanto ci risulta, nessuno dovrebbe ricorrere al Governo.

C’è tuttavia chi (nella fattispecie i capigruppo popolare democratico Paolo Locatelli e quello della destra Luca Madonna) nel recente incontro con il Municipio ha ribadito la richiesta di organizzare una seduta extra-muros alla palestra del Centro Ciossetto a Sementina, come era stato fatto durante le prime due ondate pandemiche, o in un altro luogo (come ad esempio la sala del Gran Consiglio). L’Esecutivo, ricordiamo, aveva in seguito spiegato che si era deciso di rinunciare sia per motivi logistici (gli allievi e le società hanno bisogno della palestra) sia per questioni finanziarie (ogni seduta costa circa 20.000 franchi).

