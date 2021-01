Quando è nata la nuova Bellinzona una delle preoccupazioni principali di numerosi cittadini (innanzitutto di quelli residenti nei Comuni più piccoli) era che avrebbero avuto meno voce in capitolo. Con il rischio concreto di finire nel ventre della balena della Città aggregata. E di non essere più rappresentati nelle istituzioni. In parte è stato così, bisogna ammetterlo, considerando che sei municipali su sette (l’unico è il vicesindaco Andrea Bersani di Giubiasco) risiedono nella Turrita. Idem la metà più o meno dei membri del Legislativo.

Nel Regolamento comunale l’Esecutivo ha dunque inserito la proposta, per gli abitanti, di organizzarsi autonomamente creando le cosiddette associazioni di quartiere. Il numero di soci varia da un minimo di 20 al massimo di 100. Finora ne sono state costituite...