La ricerca di punta, il sogno e le note di Ray Charles

«Bellinzona è l’unico luogo in Ticino dove c’è una ricerca di punta». Sa di cosa parla, Piero Martinoli. L’ex presidente dell’Università della Svizzera italiana (USI) è una delle personalità, del nostro Cantone, più influenti in materia a livello svizzero ed internazionale. Basti pensare che i suoi studi e gli esperimenti degli anni Ottanta nell’ambito dei superconduttori sono ancora oggi citati fra i lavori di riferimento. Non sorprende affatto, dunque, che arrivi proprio da lui un’idea decisamente affascinante: accogliere, su parte dei terreni che verranno lasciati liberi dalle Officine FFS, una sede distaccata del Politecnico federale di Zurigo. O, per meglio dire, delle attività decentralizzate di quello che è considerato uno dei più importanti centri di ricerca al mondo. La possibilità...