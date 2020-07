Introdurre alcune misure atte ad alleviare le difficoltà di artigiani e piccole imprese locali, di bar e ristoranti, parrucchiere ed estetiste che hanno subito e stanno subendo le conseguenze della crisi sanitaria. Ispirandosi a quanto fatto da altri enti pubblici, è quanto suggerisce di fare al Municipio di Riviera il consigliere comunale Celestino Falconi in un’interpellanza che si concentra sugli effetti della pandemia, e del conseguente lockdown, nella realtà locale. A nome del gruppo socialista, Falconi chiede se l’Esecutivo è stato sollecitato in tal senso dalla popolazione e dalle ditte in questi ultimi difficili mesi, e se sono già stati intrapresi degli interventi. Concretamente il testo firmato dal capogruppo PS chiede poi se si è ad esempio pensato di ridurre le tasse causali e/o distribuire dei buoni da poi utilizzare all’interno del Comune. Inoltre, si invita a predisporre un contributo a fondo perso «per incoraggiare finanziariamente le ditte del comune che vorranno assumere apprendisti, in modo da dare un ulteriore impulso in favore dei giovani alla ricerca di un posto di lavoro».