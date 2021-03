Per Bellinzona sarà una rivoluzione. Creare, dal nulla, un quartiere entro il 2040-2050 al posto delle Officine FFS. Per il municipale uscente Simone Gianini e per Henrik Bang l’occasione è di quelle irripetibili, mentre Maura Mossi Nembrini e Marco Noi sono decisamente scettici. Lo sono anche su altre scelte pianificatorie e non risparmiano critiche al Programma d’azione comunale. Ma allora, che Città desiderano i candidati? Tutti d’accordo: vivibile, sostenibile, sociale.