Undici dei ventotto candidati finora ufficializzati per il Municipio di Bellinzona sono attivi nel mondo dell’educazione, chi come studente, chi come insegnante o dirigente nello stesso settore. È quanto emerge analizzando i nominativi delle quattro liste sinora rese note in vista del prossimo 5 aprile (Unità di Sinistra, PLR, PPD-Generazione Giovani e Verdi-Forum Alternativo-Indipendenti). Quattro i pretendenti a un seggio nell’Esecutivo cittadino che si trovano agli studi: Fabio Käppeli (PLR, sta ultimando il master in diritto a Lucerna), Lisa Boscolo (Unità di Sinistra, anch’essa al master ma in sociologia a Friburgo), Camilla Guidotti (PPD, linguistica e letteratura a Berna e Lugano) e Kevin Simao Ograbek (Verdi).