La sede provvisoria del Liceo di Bellinzona che accoglierà studenti e docenti durante gli importanti lavori di ristrutturazione cui sarà sottoposto l’attuale edificio scolastico disporrà di maggiori spazi sia interni sia esterni rispetto a quanto previsto in un primo tempo. Il Gran Consiglio ha infatti approvato con 73 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione il rapporto della Commissione della gestione che tien conto delle rivendicazioni espresse dei 548 studenti firmatari della petizione consegnata il mese scorso allo scopo di migliorare appunto la sede provvisorio. La variante elaborata dalla Sezione della logistica del Cantone e dai progettisti che è stata fatta propria prima dalla Gestione ed ora anche da plenum del Gran Consiglio prevede in buona sostanza la sopraelevazione parziale del blocco principale con l’aggiunta di ulteriori prefabbricati il cui accesso avverrà mediante una nuova scala. Prevista pure l’aggiunta di aule dedicate alla pedagogia speciale e la posa di una pensilina di copertura per agevolare l’accesso ai singoli blocchi. Inoltre, in prossimità del blocco principale, dove sono ubicati gli spazi comuni, la pensilina viene ampliata per consentire pause al coperto. «Costruire una sede tutta nuova invece che ristrutturare quella attuale - ha rammentato il relatore Bixio Caprara (PLR) sarebbe possibile, ma tempi e costi sarebbe dilatati. E procrastinare ulteriormente i tempi di questo progetto sarebbe irresponsabile ed irrispettoso nei confronti di studenti e docenti del Liceo». La realizzazione di una sede provvisoria consentirà invece di procedere con una sola tappa nei lavori di ristrutturazione dell’edificio attuale. Lavori che dovrebbero prendere avvio il prossimo autunno così da potersi concludere per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 e con un costo di 43,8 milioni di franchi. Troppi, secondo l’MPS che per voce di Angeli Lepori ha espresso tutta la sua contrarietà per un progetto ritenuto «costoso, poco credibile e un po’ raffazzonato» che viene mantenuto «solo perché il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport così come il Governo si sono incaponiti nel difenderlo» invece che oprare per la costruzione di una sede ex novo. Essendo contrario al progetto di ristrutturazione, l’MPS ha votato contro anche la credito per la realizzazione della sede provvisoria. Sede provvisoria, ha rimarcato il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, i cui moduli prefabbricati saranno riutilizzati in occasione delle ristrutturazione di altri edifici scolastici. Moduli prefabbricati, ha aggiunto il direttore del Dipartimento educazione, cultura e sport Manuele Bertoli nei quali l lezioni si potranno tenere in tutta tranquillità: decisamente meglio che lavorare con il cantiere dentro la scuola.