«Effettivamente la seduta di Consiglio comunale di ieri sera non si è svolta in modo idoneo. Occorre garantire il rispetto delle disposizioni superiori di sicurezza, come prescrive il decreto cantonale. Che contano sono le norme di protezione. Nella fattispecie per assicurare il distanziamento sociale sarebbe stato più opportuno o annullare la seduta oppure svolgerla in un altro luogo, in quanto contrariamente all’aula del Gran Consiglio, ad esempio, nella sala di Palazzo Civico a Bellinzona non ci sono le separazioni in plexiglas tra un consigliere e l’altro. Pertanto potrebbe esserci una contestazione».

Il capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa, interpellato dal Corriere del Ticino, fa chiarezza su quanto successo ieri sera nella capitale, con una ventina di esponenti dei...