«Lo studio sul Sammelsack di Bellinzona eseguito dalla EcoControl SA ha confermato che il sistema funziona molto bene ed ha mostrato un inaspettato ed elevato successo di adesioni fra i bellinzonesi, una conferma dell’importanza e l’utilità dell’impegno di OKKIO a promuovere una politica dei rifiuti sostenibile e proporre alternative alla loro gestione». Lo sottolinea OKKIO (l’Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti) a margine della serata di presentazione online di alcuni temi ambientali tenuta negli scorsi giorni in sostituzione dell’assemblea in presenza. Sono stati in 105.000 i sacchi da 60 litri venduti nei primi 9 mesi con una raccolta di 112 tonnellate di plastiche miste. Il 60-70% della plastica raccolta è risultata essere riciclabile. Complessivamente sono state 230 le tonnellate equivakenti di CO2 evitate nel periodo in esame, evidenzia OKKIO. L’esame dei vari parametri ed indici ambientali valutati nello studio non evidenziano particolari elementi critici. Anche il percorso per il trasporto fino in Canton Turgovia e nella vicina Austria per la separazione automatizzata delle varie tipologie di plastica, ha una incidenza complessivamente irrilevante. Secondo lo studio rimane ancora incognita, anche perché non approfondita, ovvero la destinazione finale di tutto il materiale recuperato e ritenuto riciclabile. «In questo contesto bisogna però considerare che il mercato di questi materiali è molto dinamico e globale - spiega OKKIO - Certi impianti di trattamento di particolari tipologie di plastiche non sono ovunque e le tecnologie del riciclaggio sono in continua evoluzione». Lo studio è consultabile sul sito www.okkio.ch.