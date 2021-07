Per festeggiare la sessantesima mostra in 17 anni di attività, la Galleria Job in via Borghetto 10 a Giubiasco propone dei fotogrammi di Cristina Sáez. La proposta ricorda il debutto della Galleria Job che, nel 2004, ha aperto l’attività esponendo immagini fotografiche realizzate dal suo promotore Massimo Pacciorini Job. L’inaugurazione si terrà sabato 10 luglio alle 11 all’aperto. Entrata libera fino al 28 agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11 e dalle 13.45 alle 18, il sabato dalle 8.45 alle 12.