È stata la particolarità delle elezioni che ci siamo appena lasciati alle spalle, proprio perché a causa dell’emergenza sanitaria non era possibile organizzare i classici aperitivi, le assemblee e i congressi in presenza. I social media sono stati utilizzati da quasi tutti i candidati per entrare nelle case dei potenziali aventi diritto di voto. I partiti si sono organizzati, anche a Bellinzona, dove a parte qualche rara eccezione i politici erano ancora abbastanza restii ad affidarsi alle nuove tecnologie. Ma tant’è, così va il mondo oggi. Bisogna stare al passo coi tempi. E questo vale, naturalmente, pure per l’attesa sfida che andrà in scena il prossimo 16 maggio fra Mario Branda e Simone Gianini per la poltrona di sindaco della capitale.

Sorridenti e sereni

Su Facebook e su Instagram quotidianamente non mancano appelli a sostenere il 61.enne timoniere ad interim socialista e il suo rivale, il 45.enne liberale radicale. Bisogna dire che sia l’Unità di sinistra sia il PLR si stanno muovendo benissimo. «Bellinzona. Fedele alla città», è uno degli slogan scelti da Mario Branda, che lo ritraggono sorridente, in manica di camicia. Un altro è quel «Mario Branda, il sindaco di tutte e tutti» che è un po’ il cavallo di battaglia da sempre del Partito socialista cittadino. Lui, avvocato di professione, primus inter pares della Turrita dal 2012, è stato riconfermato sia nel 2017 sia una dozzina di giorni fa.

Ha superato di 67 voti personali complessivi l’amico e collega PLR, anch’egli nell’Esecutivo da nove anni e rieletto negli ultimi due appuntamenti. «Simone Gianini candidato sindaco» e «Simone Gianini per la tua città» sono gli appelli che campeggiano sulle immagini pubblicate e condivise sui social. Il 45.enne, in camicia e blazer, sorride sullo sfondo color giallo, lo stesso scelto per tutta la campagna.

Il tour, Pavese e l’arte del fare

I navigatori-cittadini-elettori sono interessati al duello all’ombra dei castelli? Assolutamente sì. Basta andare a leggere i commenti passionali che lasciano sotto le fotografie. C’è persino chi si rammarica di non essere domiciliato a Bellinzona e quindi impossibilitato ad esprimere la propria preferenza nell’urna. Virtualmente la sfida sta «scaldando» la popolazione. Intanto sia Mario Branda sia Simone Gianini hanno iniziato o cominceranno presto il loro tour nei quartieri. Non potranno stringere mani, ma avranno modo di presentare le loro idee e soprattutto la loro visione per la Città di domani. Il 16 maggio è dietro l’angolo. Alla capitale serve un timoniere. Poi bisognerà mettersi all’opera. Perché, come sosteneva Cesare Pavese, «conta quello che si fa, non che si dice».

