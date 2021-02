La sinistra in autonomia a Cadenazzo vuole «scalzare la maggioranza liberale»

«Il Partito socialista di Cadenazzo presenta, dopo tre legislature passate nella lista civica L’altra Cadenazzo, il ritorno della sinistra come lista forte e inclusiva». Lo scrive un comunicato odierno in cui si annuncia, in vista delle elezioni comunali, «una sinistra agguerrita, che con I Verdi, la GISO e indipendenti non intende fare da spettatrice nella prossima legislatura». Ma c’è di più: «Senza timore di sbagliarci - si legge - tra i partiti storici, siamo probabilmente una delle liste in Ticino con più donne». Le liste della sinistra hanno «la maggioranza di donne candidate per il Municipio e anche la maggioranza di donne per il Consiglio comunale». E a differenza di altri partiti la sinistra di Cadenazzo sottolinea che «le nostre candidate non sono di ripiena, ma vere protagoniste della vita politica del comune». Nella scorsa legislatura le tre consigliere comunali per il PS (tra cui la prima cittadina) erano tutte donne, si ricorda ancora. Ora questa nuova esperienza con «persone valide e molto competenti, che vengono da diverse esperienze lavorative e di vita». Scopo della lista è «scalzare la maggioranza liberale che trova troppo spesso nella lega una sponda compiacente».