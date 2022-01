La situazione dei parcheggi? «Insostenibile»

Quando si cercano, non si trovano mai e questa volta sembra che scarseggino fino allo sfinimento degli automobilisti. Infatti nei quartieri della nuova Bellinzona mancherebbero posteggi, parola del consigliere comunale PPD Pietro Ghisletta che, «sollecitato da diversi abitanti», descrive una «situazione insostenibile» citando numerosi esempi. Come nel centro di Camorino, dove «a causa dell’insediamento nell’ex casa comunale dell’agenzia postale» ci sarebbe più di qualche disagio per la mancanza di stalli. Il consigliere comunale descrive una situazione analoga anche per le frazioni di Camorino: Vigana, Scarsetti e Comelina. Ma il problema non risparmia nemmeno Gudo, Paudo, Monte Carasso, Sementina e Claro.