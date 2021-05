La solidarietà si rimette in cammino. My Second, l’associazione nata per aiutare un amico rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente in bicicletta, è pronta a rilanciare le proprie iniziative sportive e benefiche dopo un 2020 con il freno inevitabilmente tirato a causa della pandemia. Tutte le iniziative previste lo scorso anno sono infatti state annullate, impedendo ai due promotori di raccogliere nuovi fondi. Si tratta di Stefano Jorio e Moreno Guatieri, i due bellinzonesi che si erano lanciati in una grande impresa nel 2018, il primo progetto dell’associazione: avevano macinato 5.000 km in bici partendo dalla capitale ticinese e attraversando poi dodici paesi per giungere infine a Capo Nord. Nel 2019 avevano poi proposto una camminata popolare i 100 km attraverso il Ticino, la...