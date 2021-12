«Abbiamo bisogno di unire le forze». Il meno che si possa dire è che è stato profetico, il sindaco di Prato Leventina Davide Gendotti, interpellato dal CdT lo scorso 26 agosto. Sì, perché in occasione della seduta prima di Natale il Legislativo, a larghissima maggioranza, ha dato mandato al Municipio di approfondire i possibili scenari aggregativi in alta valle.

Ossia, per farla breve, di sondare il terreno con i Comuni di Airolo, Bedretto, Dalpe e Quinto con l’obiettivo di accertare se intendono riprendere il discorso momentaneamente interrotto nel maggio 2018. Allora si optò per «congelare» le trattative, in quanto gli attori coinvolti avevano preferito concentrarsi sugli importanti progetti (come la Gottardo Arena, per fare un esempio) in cantiere.

Fra attendisti e scettici

Adesso le discussioni...