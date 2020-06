Via libera oggi del Consiglio di Stato grigionese al progetto di sistemazione della strada italiana all’interno dell’abitato di Mesocco, collegamento che conduce dall’Obertor di Coira, passando per il passo del San Bernardino, fino al confine con il Cantone Ticino. All’interno dell’abitato dell’ente locale altomesolcinese la visuale sulla strada cantonale è compromessa e i pedoni non sono adeguatamente protetti dal traffico motorizzato.

Nel quadro del progetto si intende creare un collegamento pedonale continuo e migliorare la situazione nelle strettoie senza visuale. Inoltre, sia all’entrata, sia all’uscita del paese, si intende realizzare un passaggio pedonale con isola centrale. Oltre a ciò, per quanto possibile si mira a rendere le fermate del bus conformi alle esigenze dei disabili. La parte di progetto di competenza del Cantone comprende in sostanza il rinnovo del corpo stradale e correzioni di scarsa entità alla strada cantonale, nella misura in cui la struttura circostante del villaggio lo consenta.

In relazione al risanamento della strada italiana è stato allestito anche un progetto di risanamento fonico. Nel settore delle costruzioni tipiche del sito, il selciato in dadi della carreggiata viene mantenuto e sui circa 490 metri di lunghezza varrà il limite di velocità di 30 km/h anziché di 50 km/h come finora.

