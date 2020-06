Strada in festa, il mercato più lungo del Ticino, non si terrà quest’anno. Gli organizzatori hanno deciso di annullare la manifestazione caratterizzata da oltre due chilometri di bancarelle che tradizionalmente a settembre uniscono i centri di Bellinzona e Giubiasco richiamando migliaia di partecipanti. Le importanti dimensioni dell’evento non sono purtroppo compatibili con le norme di comportamento e igiene richieste per contenere la diffusione del coronavirus, spiegano i commercianti. «Lo spirito che anima Strada in Festa, incontrarsi e trascorrere una piacevole giornata in compagnia, resta immutato e tornerà più coinvolgente che mai a settembre 2021». Un altro arrivederci al prossimo anno, dunque, come già avvenuto per molti altri eventi, a cominciare dalla festa della vendemmia.