La StraMangiada guarda già al 2021

«Già fin d’ora comunichiamo che l’edizione del prossimo anno sarà il 4 luglio 2021 e vi promettiamo che sarà ancora più bella e ricca di sorprese». Anche gli organizzatori della StraMangiada Valposchiavo hanno dovuto alzare bandiera bianca causa coronavirus per l’appuntamento in agenda il 5 luglio, ma guardano fiduciosi al prossimo anno. «Ci vediamo costretti ad annullare la stessa con due mesi di anticipo per motivi organizzativi e pratici - sottolineano - Problematico risulta infatti posticipare la manifestazione in autunno o limitare il numero dei partecipanti ammessi». Erano già oltre un migliaio coloro che si erano iscritti alla manifestazione di quest’anno. È stato possibile congelare i contratti con gli sponsor, con i gruppi di intrattenimento e con alcuni fornitori, mentre rimangono scoperte le spese già sostenute nell’ambito del marketing per prospetti, inserzioni, fiere, sito Internet e affitti. La StraMangiada è una società semplice senza scopo di lucro e improntata sul volontariato, il cui eventuale ricavo viene devoluto in beneficenza alle decine di società della valle che collaborano all’organizzazione.