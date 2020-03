La tragedia consumatasi la notte del 31 ottobre 2015, aveva rilevato in requisitoria il procuratore pubblico Andrea Minesso chiedendo una condanna dell’uomo a 3 anni e 10 mesi di prigione, non è stata il frutto di una fatalità. «È stata la conseguenza di una serie di comportamenti scellerati dell’imputato» aveva aggiunto il pp. Particolarmente grave, dicevamo, è stato l’agire del giovane, che al momento dei fatti aveva 19 anni, immediatamente dopo lo schianto avvenuto attorno alla una di notte sulla strada cantonale in zona Lesgiüna. Dapprima, sempre curarsi delle condizioni del 21.enne, ha tentato di nascondere il fuoristrada chiedendo in vano l’aiuto di due suoi colleghi di lavoro esortandoli anche a dichiarare di esser stati al volante della sua auto al momento dell’incidente. Poi ha addirittura cercato di addossare alla vittima la colpa di quanto accaduto. E ciò sia nella chiamata al 117 effettuata solo una ventina di minuti dopo l’incidente («un’auto mi ha tagliato la strada»), sia istruendo l’amico (che comparirà giovedì di fronte ad una Corte delle Assise correzionali per rispondere di una serie di reati legata agli stessi fatti rievocati martedì in aula) e la compagna, i quali lo seguivano su di un’altra auto, al riguardo della versione da rendere agli inquirenti. Versione che il 23.enne ha mantenuto a lungo durante l’inchiesta: non era stato lui ad invadere la corsia di contromano dopo un sorpasso a tutta velocità sul rettilineo che precede la curva a gomito all’uscita di Malvaglia, bensì il 20.enne poi deceduto a seguito dell’incidente.