Non solo quelli maggiori, ma anche i carnevali di dimensioni più contenute hanno deciso di fare un passo verso l’ecosostenibilità. A Cadenazzo, dove maschere e coriandoli la faranno d padroni dal 29 gennaio al 2 febbraio saranno impiegati esclusivamente bicchieri, piatti e posate riutilizzabili. La vera novità alla corte di Re Carnasc, come spiegato dal responsabile del carnevale Sacha Tamò e dal presidente della guggen Carnasc Band Luca Bottinelli, sta però nel fatto che le stoviglie non solo saranno riutilizzabili, ma verranno pure lavate sul posto

Ma come funziona il sistema? Presto detto: al «primo giro» i frequentatori del carnevale acquisteranno un bicchiere riutilizzabile versando un deposito di 2 franchi. E ad ogni giro successivo giro al bar verrà sostituito loro il bicchiere con uno pulito. A fine serata lo potranno consegnare e riottenere il deposito. Tre le tipologie proposte: per la birra e le bevande analcoliche saranno a disposizione bicchieri da 3 decilitri con il logo Carnasc e birreria Gottardo che la società del carnevale ha acquistato in 10.000 esemplari; per il vino vi saranno invece dei calici di vetro con il logo Carnasc (2.000 esemplari); per i cocktail si utilizzeranno dei bicchieri tipo «tumbler» (5.000 esemplari). Calici in vetro, «tumbler», piatti e stoviglie passeranno in una lavastoviglie di ultima generazione e poi rimessi a disposizione dei festaioli; i bicchieri da 3 decilitri saranno invece lavati ed igienizzati con un apparecchio speciale.