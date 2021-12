Come a Bellinzona, l’anno prossimo anche a San Vittore la tassa base sui rifiuti sarà più salata. Ma lo sarà in misura minore rispetto a quanto proposto dal Municipio. L’assemblea comunale riunitasi martedì sera ha infatti deciso di contenere l’aumento al 100% rispetto al 150% proposto dall’Esecutivo guidato dalla sindaca Nicoletta Noi Togni. Detto in altre parole nel 2022 la tassa sarà il doppio di quella applicata quest’anno. Per le famiglie, ad esempio, passerà da 40 a 80 franchi, per le persone sole da 25 a 50 e così via per altre categorie previste dal regolamento comunale. L’assemblea ha inoltre accettato le dimissioni del vicesindaco Flavio Raveglia, di modo che ora può prendere avvio la procedura per l’elezione del quinto membro del Municipio.