Sono entrati nel vivo, nella zona industriale di Castione, al di là della ferrovia e accanto alla centrale della COOP, i lavori per la realizzazione della torre energetica, il pionieristico progetto promosso dalla start-up luganese Energy Vault. Per poter veder svettare in prima mondiale l’impianto alto una sessantina di metri bisogna però ancora attendere. Al momento, a fare solletico al cielo, c’è soltanto la gru da cantiere, come si vede bene nelle prime due fotografie scattate sabato mattina.

Pur essendo proseguiti anche nella fase più acuta della pandemia (per quello che riguardava la messa in sicurezza), gli interventi hanno naturalmente subito un rallentamento a causa del coronavirus. Seconda la tabella di marcia, ricordiamo, la torre avrebbe dovuto restare nel Comune bellinzonese sino a luglio. Ma ovviamente adesso le carte in tavola sono cambiate, proprio perché la COVID-19 ha scombussolato i piani. Il progetto avanguardistico della società ticinese verrà testato a Castione per poi essere trasferito, con ogni probabilità, in India.