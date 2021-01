La transizione dalle energie fossili a quelle rinnovabili perseguita dalla Città attraverso l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) trova sempre più sostenitori anche tra i cittadini. Se da anni l’AMB investe in questo settore, segnatamente realizzando impianti fotovoltaici in proprio e microcentrali idroelettriche (quest’anno verranno messe in funzione 5 nuove microturbine associate al nuovo acquedotto della Valle Morobbia), anche i privati hanno fatto passi da giganti considerato che dai 35 impianti fotovoltaici in funzione nel 2012 si è passati agli 843 del 2020. Questi ultimi hanno una potenza installata totale di 20,6 MW, superiore dunque a quella della centrale idroelettrica della Morobbia che ammonta a 15 MW. Nel comprensorio di distribuzione dell’AMB si sono inoltre create quasi ottanta comunità di autoconsumo. I dati che attestano l’impegno di enti pubblici e privati cittadini verso un consumo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili il Municipio li fornisce nella risposta all’interpellanza, poi trasformata in interrogazione, del consigliere comunale dei Verdi Marco Noi il quale sollecitava l’Esecutivo proprio al riguardo della possibilità di favorire la nascita di comunità di autoconsumo sul territorio cittadino.

Obiettivi simili

Detto in parole povere, si tratta di un gruppo di consumatori e produttori che si scambiano energia tra loro medianti regolari contratti di vendita ed acquisto allo scopo di ottimizzare i consumi locali. Un progetto, rileva l’Esecutivo nella risposta all’interrogazione del consigliere comunale ecologista, negli obiettivi e negli intenti simile a quello della tariffa dinamica lanciato da AMB che mira ad indurre il consumatore ad utilizzare l’elettricità prodotta localmente in maniera intelligente ed efficiente definendo delle fasce di alta e bassa tariffa che variano giornalmente in base a fattori come precipitazioni, temperature, produzione locale e consumi. Una scelta che hanno già compiuto 2020 clienti di AMB, i quali contribuiscono in questo modo a modellare il carico della rete elettrica e abbassando i picchi di consumo. E che ne traggono anche un vantaggio economico, considerato che rispetto ad un abbonamento standard, con la tariffa dinamica il divario fra le due fasce tariffarie passa infatti da 2 a 7 centesimi al kWh.

Utilizzo intelligente della rete

A differenza delle comunità di autoconsumo, ed in particolare al progetto di Lugaggia citato da Marco Noi, che perseguono anche lo scopo di massimizzare l’indipendenza energetica della comunità stessa «la visione di AMB non mira alla creazione di isole di autoconsumo indipendenti dalla rete ma piuttosto all’utilizzo intelligente della rete di distribuzione pubblica quale “grande bacino di compenso” per ottimizzare le produzioni e i consumi locali su una scala maggiore e quindi creare delle sinergie e delle efficienze energetiche che vanno oltre il proprio vicino di casa» conclude il Municipio.

