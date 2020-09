Se c’è un effetto collaterale positivo provocato dal coronavirus è quello della riscoperta di una maggiore unità delle persone nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, non soltanto rispettando la profilassi in vigore. La COVID-19, anche in Svizzera, ha messo in ginocchio una molteplicità di settori economici. Il mondo del fitness e le palestre sono rimaste a lungo vuote e hanno molto sofferto l’isolamento. C’è chi ha reagito dando anche la propria adesione ad un evento più unico che raro e, soprattutto, di livello internazionale: World United. Unica in Svizzera a prendervi parte è la palestra Tre Castelli Fitness di Bellinzona insieme a Les Mills, che sabato 19 settembre aderirà al lancio globale sincronizzato di eventi fitness online e dal vivo che coinvolgeranno decine di migliaia di palestre e istruttori provenienti da Paesi diversi.

Antonio Liucci, allenatore della palestra bellinzonese, noto preparatore atletico di sportivi di fama, rileva che «la ricerca dell’effetto di gruppo ci dice che gli allenamenti sono più motivanti e divertenti quando stiamo insieme. Grazie a quella sensazione impareggiabile di muoversi tutti insieme si ottengono anche risultati migliori, ciascuno in base al proprio livello». Come nasce 3C World United? «Dopo un periodo in cui i nostri clienti sono stati isolati da familiari, parenti, affetti e amici, ecco che siamo tutti alla ricerca di una nuova normalità per sentirci vivi (a maggior ragione se permangono restrizioni). L’iniziativa ci permette di lavorare a fianco, contemporaneamente, di persone come noi che si trovano in nazioni di tutto il globo». Gli avvenimenti, con importanti sponsor, verranno proposti dal Team 3C sia all’interno sia all’esterno della palestra. Sono inclusi anche corsi per i più piccoli.