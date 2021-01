«Municipio e Polizia comunale non hanno dato in gestione a terzi gli interventi preventivi e repressivi di spettanza della Polcom durante i giorni e gli orari considerati maggiormente a rischio. L’impiego delle agenzie private è unicamente a supporto degli agenti di Polizia». Questo il succo della risposta dell’Esecutivo cittadino all’interpellanza (trasformata in interrogazione) del gruppo Lega-UDC che prendeva spunto anche dall’intervista del CdT del 19 novembre al comandante del Corpo Ivano Beltraminelli.

Il sindaco Mario Branda e colleghi biasimano, infine, i toni dell’ennesimo atto parlamentare presentato dalla destra in questa legislatura inerente l’attività della Polcom cittadina: «Il Municipio evita volutamente di riprendere i toni incomprensibilmente polemici alla base – una volta ancora – di un’interpellanza avente per oggetto la Polizia comunale, nella certezza che le presenti spiegazioni possano fugare i dubbi degli interpellanti, non fosse che per il rispetto che il lavoro della polizia, svolto spesso in condizioni tutt’altro che ideali, merita».