«I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono: primo, lavoro duro; secondo, perseveranza; e terzo, buonsenso», sosteneva l’imprenditore-inventore americano Thomas Edison (quello della lampadina, per intenderci). Atteggiamenti e capacità che fanno parte del DNA, di sicuro, di chi abita in una regione periferica. Di chi deve lottare più degli altri per ottenere quello che vuole. Nelle valli del Ticino è così, nessuno ti regala niente. Lo sa bene la popolazione della Leventina e lo sanno meglio i tifosi dell’Hockey club Ambrì-Piotta (HCAP). Dopo aver incrociato le dita chissà quante volte quest’anno potranno finalmente sorridere. E, soprattutto, festeggiare: la nuova Valascia, nella zona dell’aerodromo sulla Piana di Ambrì, verrà inaugurata a fine agosto nel rispetto...