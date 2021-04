Che ne sarà della vecchia Valascia? «Potrebbe essere trasformata in museo che ne ripercorra i 62 anni di storia», ha ipotizzato qualcuno. «È un sacrilegio buttare via tutti quei ricordi», pensano altri. Niente da fare, però. I nostalgici si mettano il cuore in pace. La pista dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, dove i biancoblù hanno giocato l’ultimo match il 5 aprile, come noto dovrà essere demolita. È il concetto alla base del nuovo stadio in costruzione, che da settembre sostituirà il vecchio impianto impossibile da ristrutturare per il pericolo valangario. Senza sgombero, niente sussidi per la delocalizzazione: tra fondi cantonali e federali si tratta di 10,7 milioni di franchi, ovvero l’80% di varie voci tra cui il valore della struttura da abbattere, i costi di rimozione, e la progettazione...