Era una sentenza attesa forse ancora più della neve, in alta Leventina. E dopo soli quattro mesi è finalmente arrivata. Come appreso ieri dal Corriere del Ticino, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso inoltrato da uno dei cinque concorrenti contro l’assegnazione alla Valbianca SA dell’appalto da oltre 10 milioni di franchi per la gestione della mensa e dell’alloggio per gli operai impegnati nella realizzazione della seconda canna della galleria del San Gottardo.

Nelle 27 pagine i giudici di San Gallo hanno minuziosamente smontato ogni singola argomentazione addotta dal gruppo attivo in Ticino che riteneva di essere stato ingiustamente escluso dalla valutazione nella procedura di aggiudicazione per non aver soddisfatto uno dei criteri di idoneità. Stando a nostre...