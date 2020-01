La «vecchia» Bellinzona regna sulle liste elettorali

Dei 42 candidati all’Esecutivo di Bellinzona, 27 risiedono nel vecchio quartiere cittadino (che per altro già oggi conta 6 municipali su 7). Si tratta del 64% del totale, quasi due terzi. È quanto emerge analizzando le sei liste depositate a Palazzo Civico entro la scadenza di lunedì, in vista delle elezioni comunali del 5 aprile. Va premesso che per «vecchio quartiere cittadino»...