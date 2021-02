In un periodo storico in cui anche sul mondo della scuola pesano le incertezze e le restrizioni determinate dalla pandemia, oggi da Bellinzona giungono notizie positive. I consiglieri di Stato Manuele Bertoli e Christian Vitta hanno tagliato il nastro della nuova ala della Scuola cantonale di commercio. Dopo due anni e mezzo di lavoro, un ritardo nella consegna di soli tre mesi a causa del lockdown ed un investimento di circa 19,5 milioni di franchi (progettazione compresa), l’istituto sorto negli anni Settanta prendendo il posto di una caserma militare si è dotato di dieci nuove aule singole, un’aula doppia, 60 parcheggi per auto e 58 stalli per le bici, una palestra provvisoria ed un auditorium da 266 posti, dove si è tenuto l’incontro con i media. Si tratta di un ampliamento che per altro segue altre fasi di risanamento della scuola portando l’investimento a 36,5 milioni dal 2013 a oggi, ha ricordato Vitta, opere necessarie per adeguarsi al boom che negli ultimi anni ha raggiunto le 1.300 iscrizioni annuali, con un’utenza che sfiora addirittura le 2.000 persone calcolando pure gli allievi di altri istituti qui attivi ed il personale, tra cui 280 insegnanti.

«Progetto di qualità», con un grazie a tutti i collaboratori

Sottolineando l’importanza dell’accoglienza «logistica» anche nel mondo dell’educazione, il ministro ticinese della scuola Manuele Bertoli ha sottolineato l’ottimo risultato raggiunto alla «Comme», ribadendo l’impegno del Cantone per compiere passi avanti anche in altre sedi. Tutto questo, ha aggiunto con riferimento all’esperienza della pandemia, sempre nell’ottica di una scuola in presenza che rappresenta il meglio per la qualità dell’apprendimento e delle relazioni sociali. Soddisfatto anche il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, non solo per la riuscita del progetto da parte della «sua» Sezione della logistica, ma anche perché il consigliere di Stato di Sant’Antonino in quella scuola ha studiato. Ora, ha aggiunto, questo progetto segnerà la storia di centinaia di giovani per i prossimi decenni. Entrambi i membri del Governo, oltre a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato nel dossier, hanno evidenziato in particolare la qualità dell’auditorium. Adriano Agustoni, direttore della Scuola cantonale di commercio, si è da parte sua soffermato sul valore simbolico di questo giorno che fornisce un sapore di normalità e speranza in una fase storica caratterizzata da una sorta di stallo.

Un comparto in evoluzione tra Liceo e Palasport: gli scenari

L’attenzione del Cantone verso il comparto Torretta non si esaurisce tuttavia oggi. Da un lato c’è il necessario risanamento e ampliamento del vicino Liceo, pure bisognoso di cure e di spazio. Come abbiamo riferito l’altroieri, la progettazione definitiva del progetto da 25 milioni di franchi è tuttora in corso e le tempistiche del complesso dossier sono state aggiornate. E che dire dell’idea, suggerita sempre sul giornale da una parte del collegio dei docenti, di rinunciare a questo progetto orientandosi verso una nuova sede nel futuro quartiere delle Officine? Rispondendo in tal senso ad un giornalista, il consigliere di Stato Bertoli ha ribadito quanto dichiarato pochi giorni fa al CdT, ovvero che al momento non può esprimersi. Ha però ricordato che una soluzione per il Liceo giungerà a breve, dopodiché ancora nel corso del 2021 partirà il concorso per un altro tassello della Torretta, la palestra tripla con sala congressuale al posto del Palasport, ipotesi da sviluppare di concerto con la Città di Bellinzona. All inclusive, lavori conclusi alla «Comme» compresi, si tratta di un pacchetto da 100 milioni di franchi.

Il taglio del nastro odierno nella sala multiuso nuova fiammante con Manuele Bertoli, Adriano Agustoni e Christian Vitta. ©Ti-Press/Alessandro Crinari

