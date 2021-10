Nel XIII secolo era una delle valli più importanti a livello commerciale e strategico. Il massiccio del Gottardo è stata la sua fortuna, ma le ha creato anche non pochi grattacapi. Da Via delle genti a ponte fra il nord ed il sud dell’Europa. Prima la galleria ferroviaria e poi quella autostradale, e presto il secondo tubo. E lei, la Leventina, lì a cogliere possibilmente le opportunità. Sorrisi sì, e pure qualche lacrima per il territorio sacrificato e per il fatto di essere sempre e comunque considerata regione periferica.

Non è tempo di piangersi addosso, in ogni modo. Il distretto si trova di fronte ad un nuovo Rinascimento, che ha le sue basi nelle importanti infrastrutture recentemente realizzate (come la Gottardo Arena ed il Parco eolico sul Passo) e in quelle che vedranno la luce entro...